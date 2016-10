RTL NITRO 19:20 bis 20:15 Actionserie MacGyver Ritter MacGyver (2) USA, CDN 1991 Merken MacGyver und der Zauberer Merlin ziehen in König Arthurs Auftrag gegen die böse Königin Morgana zu Felde, die die junge Cecilia gefangen hält. Der intriganten Monarchin ist es offensichtlich gelungen, noch weit vor den Chinesen, denen man diese Erfindung bisher zugeschrieben hat, das Schießpulver zu entwickeln. MacGyver erkennt, dass dies den Lauf der Geschichte wie wir sie kennen völlig verändern würde. Daher gibt er alles, um Morgana davon abzuhalten, das todbringende schwarze Pulver einzusetzen. In den Kerkern der üblen Regentin findet er auch seinen Urahnen, der einen Sohn hat, der denselben Vornamen trägt wie MacGyver... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Angus MacGyver) Dana Elcar (Pete Thornton) Time Winters (Merlin/Sanitäter) Christopher Collet (Galahad/Groom) Lynne Harbaugh (Cecilia/Bride) Mark Holton (Wache) Harry Victor (Wache) Originaltitel: MacGyver Regie: Mike Vejar Drehbuch: John Considine, Lee David Zlotoff Musik: Ken Harrison