RTL NITRO 17:40 bis 18:35 Actionserie MacGyver Die Gärten des Todesbarons USA, CDN 1991 Live TV Merken Eine junge haitianische Studentin, die sich gegen das dortige Regime engagiert, wird von einer in den USA operierenden Todesschwadron gekidnappt, um sie mundtot zu machen. Alle in Little Haiti wissen, wer sie entführt hat, doch jeder schweigt aus Angst vor Repressalien. Nur ihre Tante gibt nicht auf und bittet MacGyver um Hilfe. Als MacGyver sich auf die Suche nach der jungen Frau begibt, lernt er die dunkle und furchterregende Seite des Voodoo kennen. Es kostet ihn fast das Leben, oder schlimmer noch, ein Zombiefluch könnte ihn in einen wandelnden Toten verwandeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Antonio Fargas (Colonel Devraux) Kimberly Scott (Mama Lorraine) Dana Elcar (Pete Thornton) Thomas Mikal Ford (Concasseur) John Hostetter (Sgt. Rudley Lee) Rawle D. Lewis (Haitian Workman) Originaltitel: MacGyver Regie: Michael Preece Drehbuch: Mark Rodgers, Lee David Zlotoff Musik: Randy Edelman