RTL NITRO 14:05 bis 14:25 Comedyserie King of Queens Das verkaufte Grab USA 2003 HDTV Live TV Merken Arthur macht sich Gedanken, wer nach seinem Ableben auf dem Friedhof neben ihm liegen wird. Deshalb schlägt er Spence vor, das Grabstück zu erwerben, das direkt neben dem seinen liegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Patton Oswalt (Spence Olchin) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Gerry Black (George Barksdale) Melissa Chan (Kim) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Rock Reuben Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar

