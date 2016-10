RTL NITRO 12:05 bis 12:30 Comedyserie Alf Zur besten Sendezeit USA 1987 2016-10-09 15:10 Live TV Merken Als die Tanners eine "Nielsen-Familie" werden, manipuliert Alf das Zuschauergerät, um die Zahlen seiner Lieblingsshows in die Höhe zu treiben - wodurch dem NBC Entertainment-Leiter Brandon Tartikoff die größten Probleme entstehen. Die Tanners hoffen nur, dass Alfs Einbau des Zählgerätes in seinem Raumschiff keine allzu schweren Konsequenzen nach sich ziehen wird als er "Polka Parade" plötzlich zum Einschaltquotenknüller macht. Während dessen gerät Tartikoff bei NBC in Bedrängnis als er den Quoten-Sturzflug seines Programmpakets erklären muss, und dann tauchen bei ihm im Büro auch noch Möbelpacker eines Umzugsunternehmens auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Max Wright (Willie Tanner) Anne Schedeen (Kate Tanner) Andrea Elson (Lynn Tanner) Benji Gregory (Brian Tanner) David Leisure (Brandon Tartikoff) Keri Houlihan (Tiffany) Cleavon Little (Mr. Foley) Originaltitel: Alf Regie: Burt Brinckerhoff Drehbuch: Lisa A. Bannick Kamera: Stephen M. Katz Musik: Alf Clausen