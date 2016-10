RTL NITRO 05:30 bis 06:15 Actionserie CHiPs Höhen und Tiefen USA 1978 HDTV Live TV Merken Ein Sportwagenfahrer rast über den Highway und die beiden Polizisten der California Highway Patrol, Jon und Ponch, müssen ihn stoppen. Nachdem sie das erfolgreich geschafft haben, werden sie zu einem Unfall gerufen. Bob Niles hat seinen Wohnwagen an einem Hügel zu Bruch gefahren. Am Abend wir Ponch zum Star einer Disco-Party. Noch während der Feier bekommt eine schwangere Frau ihre Wehen und den Cops bleibt nichts anderes übrig, als dem Baby auf die Welt zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Brodie Greer (Officer Baricza) Lew Saunders (Officer Gene Fritz) Troy Donahue (Bob Niles) Paul Linke (Officer Arthur Grossman) Originaltitel: CHiPs Regie: Phil Bondelli Drehbuch: Rudolph Borchert, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker