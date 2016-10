RTL 23:40 bis 02:10 Actionfilm White House Down USA 2013 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ambitionierte Polizist John Cale will seinen Traum verwirklichen: Er bewirbt sich beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des US-Präsidenten James Sawyer. Um seine Teenager-Tochter Emily zu beeindrucken, nimmt Cale sie mit zum Vorstellungsgespräch in das Weiße Haus. Doch der Tag verläuft anders als geplant: Die Sicherheitschefin Carol Flynn traut ihm die Aufgabe nicht zu und gibt ihm den Job nicht. Nichtsdestoweniger beschließt der Abgewiesene, gemeinsam mit seiner Tochter an einer Besichtigung des Weißen Hauses teilzunehmen. Er ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass eine paramilitärische Einheit, getarnt als Kinotechniker, das Anwesen des Präsidenten besetzt. Das Leben des US-Präsidenten, seiner Familie und seiner Mitarbeiter liegt plötzlich in den Händen von Polizist Cale. Endlich kann er unter Beweis stellen, dass er als Bodyguard für den mächtigsten Politiker der Welt geeignet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Channing Tatum (Cale) Jamie Foxx (Präsident Sawyer) Maggie Gyllenhaal (Finnerty) James Woods (Walker) Jason Clarke (Stenz) Richard Jenkins (Raphelson) Joey King (Emily) Originaltitel: White House Down Regie: Roland Emmerich Drehbuch: James Vanderbilt Kamera: Anna Foerster Musik: Harald Kloser, Thomas Wander Altersempfehlung: ab 12

