RTL 19:05 bis 20:15 Dokusoap Schwiegertochter gesucht D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im traumhaften Thailand hat der romantische Rheinländer Ingo die Qual der Wahl. Bei Beate hingegen geht es heiß her, denn die Hobby-Bachelorette macht ihren Verehrern ein verlockendes Angebot. Während der attraktive Andersliebende Dennis Adieu sagen muss, steht beim braungebrannten Blondschopf Artur das Liebesabenteuer noch ganz am Anfang: Den feurigen Frauenschwarm haben zahlreichen Zuschriften aus aller Herren Länder erreicht. Gemeinsam mit Mama Ingeborg empfängt er seine verführerischen Verehrerinnen. Und beim ehrlichen Enrico fliegen die Fetzen, eine taktvolle Tanzstunde endet in einer Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Int-Veen Originaltitel: Schwiegertochter gesucht