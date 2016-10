RTL 13:50 bis 15:40 Trickfilm Oben USA 2009 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit 78 Jahren beschließt der zurückgezogen lebende, ehemalige Ballonverkäufer Carl Fredricksen, seinen lang gehegten Lebenstraum endlich in die Tat umzusetzen: Er macht sich auf nach Südamerika, um dort das sagenumwobene Amazonasgebiet zu erkunden. Um dem grauen und tristen Alltag als Ruheständler zu entkommen, besteigt er jedoch nicht etwa ein Flugzeug oder einen Zug, sondern bindet tausende von Luftballons an das Dach seines Hauses und entschwebt so buchstäblich mit den eigenen vier Wänden in die Lüfte - es soll das Abenteuer seines Lebens werden. Erst als es schon zu spät ist, entdeckt der alte Mann jedoch, dass sein größter Alptraum als blinder Passagier mit an Bord ist: Der achtjährige und überaus aufgeweckte Pfadfinderjunge Russell hat sich auf die Veranda seines Hauses geschlichen, auf der er sich nun mit schlotternden Knien in luftiger Höhe festklammert und gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Nunmehr ohne festen Boden unter den Füßen, bleibt dem griesgrämigen Senior nichts anderes übrig, als den stets heiteren und allzu optimistischen Wildnisforscher mit auf seine fantastische Reise in die Ferne zu nehmen - mit ungeahnten Folgen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Fred Maire (Carl Fredricksen) Karlheinz Böhm (Charles Muntz) Dirk Bach (Dug) Claus-Peter Damitz (Alpha) Originaltitel: Up Regie: Peter Docter, Bob Peterson Drehbuch: Pete Docter, Bob Peterson Kamera: Patrick Lin Musik: Michael Giacchino