Die schöne und belesene Belle lebt mit ihrem Vater in einem kleinen Dorf und träumt davon, dieses eines Tages zu verlassen und die große weite Welt mit all ihren Wundern zu entdecken. Als ihr geliebter Vater eines Tages von einem Ausflug in eine benachbarte Stadt, in der er seine neueste Erfindung präsentieren wollte, nicht zurückkehrt, macht Belle sich besorgt auf die Suche nach ihm. Sie findet ihn schließlich in den Kerkern eines riesigen Schlosses, wo er von einem grausamen Biest festgehalten wird. In ihrer Verzweiflung sieht Belle nur einen Ausweg: Sie verspricht dem Biest, für immer bei ihm zu bleiben, wenn ihr Vater unversehrt gehen darf. Das Biest lässt sich auf den Tauschhandel ein und Belle muss sich an ihr neues Leben in dem verwunschenen Schloss gewöhnen - denn dieses wurde samt seiner Bewohner vor Jahren von einer Zauberin mit einem Fluch belegt. Wenn das Biest es nicht schafft, vor seinem 21. Geburtstag wahre Liebe zu empfinden, wird der Fluch bis in alle Ewigkeiten ungebrochen bleiben. Je mehr Zeit Belle mit dem griesgrämigen Biest verbringt, desto mehr wird ihr bewusst, dass sich hinter der grausamen und kaltherzigen Fassade ein weicher Kern befindet. Auch das Biest ist zunehmend angetan von der schönen Belle. Doch wird die Liebe der beiden stark genug sein, um den Fluch zu brechen und das Biest und alle Schlossbewohner zu erlösen? Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Gary Trousdale, Kirk Wise Drehbuch: Linda Woolverton Musik: Alan Menken