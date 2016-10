RTL 07:00 bis 08:45 Motorsport Formel 1: Das Rennen Das Rennen zum Großen Preis von Japan (Suzuka) 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Live TV Merken Der "Suzuka International Racing Course" ist eine der Lieblingsstrecken der Fahrer. Die 5,807 km lange Strecke verlangt von den Formel 1-Piloten hohes fahrerisches Können und enorme Konzentration. Der in Form einer Acht gebaute Parcours ist der einzige Kurs in der Formel 1, der sich mit Hilfe einer Brücke an einer Stelle selbst kreuzt, was es in dieser Form nirgendwo anders in der Formel 1 gibt. 2015 belegten das Team Mercedes die beiden vordersten Plätze: Lewis Hamilton (Großbritannien) fuhr auf die Eins, vor dem Deutschen Nico Rosberg. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel konnte sich über Platz 3 freuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alex Hofmann Gäste: Gäste: Niki Lauda, Kai Ebel (Boxenreporter)