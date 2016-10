Super RTL 23:10 bis 00:20 Dokumentation Murder She Solved - Frauen auf Täterjagd In der Unterwelt CDN 2010 Stereo Live TV Merken Zwischen zwei grauenvollen Schießereien in Vancouver liegen Jahre - doch sie sind miteinander verbunden. Die Polizistin Lee Bergerman beginnt zu ermitteln und begibt sich dabei in die dunklen Gefilde der Kriminalität. Dabei deckt sie einen der größten Mordfälle der kanadischen Geschichte auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder She Solved