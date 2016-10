Super RTL 22:15 bis 23:10 Dokumentation Murder She Solved - Frauen auf Täterjagd Verschleppt CDN 2010 Stereo Merken Harley Walker ist ein angesehenes und aktives Mitglied der homosexuellen Community in Toronto. Als der Mann verschwindet, ermittelt Polizistin Pauline Gray mit ihrem Team. Gemeinsam stoßen sie auf eine Geschichte aus Intrigen, Erpressung und Mord... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder She Solved