Super RTL 13:35 bis 14:50 Trickfilm Barbie - Die Prinzessin und der Popstar USA 2012 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Prinzessin Tori hat ein glamouröses Leben: Sie wird von vorne bis hinten bedient, trägt die schönsten Kleider und wird von ihrem Volk bejubelt. Doch sie hat dieses Leben satt: Sie träumt von einem Dasein als Popstar. Statt königlicher Pflichten will sie singen und tanzen, genauso wie ihr großes Idol, Popsternchen Keira. Doch auch bei Keira ist nicht alles Gold, was glänzt. Sie ist von der Aufmerksamkeit um ihre Person genervt und wünscht sich nichts sehnlicher, als Prinzessin zu sein und im Luxus zu schwelgen. Als Keira ein Konzert in Toris Königreich Meribella gibt, lädt die Prinzessin sie zur Teestunde. Die beiden Frauen freunden sich auf Anhieb an und entdecken viele Gemeinsamkeiten, darunter die Liebe zur Musik. Als sie sich gegenseitig von ihren Wünschen erzählen, schmieden sie einen scheinbar sicheren Plan: Sie tauschen ihre Rollen. Mithilfe eines magischen Mikrofons und einer magischen Haarbürste verwandelt sich Keira in Tori und umgekehrt. Und so bricht ein neuer Tag im Leben der jeweils anderen an. Klar, dass da Katastrophen und Abenteuer vorprogrammiert sind. Während Tori und Keira einige Hindernisse überwinden müssen, droht eine Katastrophe: Diebe dringen in das Schloss ein und stehlen den Schutzzauber, der das Königreich umgibt. Werden die Freundinnen das Königreich retten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie: The Princess & the Popstar Regie: Zeke Norton Drehbuch: Steve Granat, Cydne Clark Musik: Rebecca Kneubuhl, Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6

