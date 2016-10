Super RTL 09:50 bis 10:20 Trickserie Wir sind die Croods! Der Dickkopf / Mit Geruch und Spucke USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Schnuut ist der neue "Problemlöser" im Ahhh!-Tal: Wer ihm ein Stück Fleisch bringt, bekommt im Gegenzug einen - oftmals durchaus hilfreichen - Ratschlag. Auch die Croods haben derweil Probleme. Sandy ist nicht zu beruhigen, und Thunk leidet unter einem nervigen Schluckauf. Als Grug von einer riesigen Ameisenspinne gebissen wird, schwillt sein Kopf auf die dreifache Größe an. Fortan wird nun Grug für den Schlauesten im Tal gehalten, denn ein großer Kopf verspricht auch ein großes Gehirn. Doch Thunks Schluckauf-Problem kann auch er nicht lösen und noch dazu zeigen auch seine sonstigen Ratschläge nicht recht Wirkung... 2. Geschichte: Die Kinder des Ahhh!-Tals führen eine Probejagd auf, wobei Thunk zusammen mit einigen anderen die Beute spielt. Um seine Rolle als Huhnfisch täuschend echt zu spielen, hat Thunk sich als einziger mit jeder Menge Farbe eingerieben, die leider fürchterlich stinkt. Papa Grug schämt sich in Grund und Boden für seine Sprössling und fürchtet, dass aus seinem Sohnemann niemals ein vernünftiger Jäger wird. Als Thunk mitbekommt, dass sein Vater enttäuscht von ihm ist, will er allen beweisen, dass sehr wohl ein guter Jäger in ihm steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dawn of the Croods Altersempfehlung: ab 6