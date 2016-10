Super RTL 06:00 bis 06:10 Trickserie Cleo und die Kunstpiraten Der Goldene Gecko CDN 2010 Stereo HDTV Merken Fresko ist im Besitz des Goldenen Rings. Laut Überlieferungen ist es das letzte Mosaikstück aus dem Mosaik "Der Goldene Gecko" und derjenige, der das Mosaik komplementiert, soll einen Schatz finden. Allerdings stoßen Luis, Cleo und Fresko auf keinen Schatz, sondern finden nur den Gecko, der auf einem von Wasser umgebenden Rondell sitzt. Zu allem Überfluss befinden sich im Wasser auch noch hungrige Krokodile. Cleo, Luis und Fresko sind zunächst hilflos, da sie nicht wissen, wie sie wieder vom Rondell herunterkommen sollen, doch dann erweist sich der goldene Ring als Retter in der Not: Als sie ihn ins Mosaik setzen, bildet sich eine Brücke von ihren Augen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pirates - Adventures in Art