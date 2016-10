RTL Plus 22:15 bis 22:35 Comedyserie Ritas Welt Bowling D 2001 Stereo Merken Filialleiter Schumann ist nicht gut auf Rita und ihre Kollegen zu sprechen, da die Clique nach einem Bowlingabend verspätet und verkatert zur Arbeit kommt. Als er allerdings von Frau Trappe, der Personalchefin des Konkurrenzsupermarktes 'Crown Markt', hört, dass ihr Team sich ebenfalls jede Woche zum Bowling trifft, ist er wie ausgewechselt. Er stachelt seine Mitarbeiter an, gegen das Crownteam zu spielen, und ist sehr pikiert, als das Trispa-Team das erste Duell verliert. Dummerweise verletzt sich Lehrling Philip vor dem Revanchespiel. Rita gelingt es, Schumann davon zu überzeugen, dass kein anderer als er höchstpersönlich die Situation retten kann. Schumann hat in seinem Leben noch keine Bowlingkugel in der Hand gehabt, so dass ab sofort strenges Training angesagt ist. Da muss auch mal eine Tiefkühlente als Kugelersatz herhalten, denn sogar der Supermarkt wird zum Trainingslager erklärt. Kurz vor dem Turnier will Schumann kneifen, hat er doch als Kind nur Misserfolge beim Sport erlebt. Natürlich sorgt Rita dafür, dass das Turnier doch stattfindet. Ausgerechnet von Schumanns letztem Wurf hängt der Ausgang des Spiels ab... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabi Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Marius Theobald (Markus) Franziska Traub (Gisi) Lutz Herkenrath (Schumann) Georg Alfred Wittner (Bernie) Alessandro Grisoro (Schumann als Kind) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann