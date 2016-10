VOX 04:10 bis 04:55 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Der letzte Wille Der letzte Wille USA 1995-2005 Stereo Live TV Merken 1. Staffel, Folge 48: Die wohlhabende 46-jährige Janet Overton ist plötzlich und unerwartet in dem Haus gestorben, das sie zusammen mit ihrem Mann Richard und ihrem Sohn Eric bewohnt. Der Gerichtsmediziner findet keinerlei Hinweise auf einen unnatürlichen Tod. Ein Blick in ihre Krankenakte ergibt jedoch, dass sie in letzter Zeit immer wieder wegen Symptomen wie Brechreiz oder Hautirritationen einen Arzt aufgesucht hatte, aber keine Diagnose gestellt werden konnte. Sechs Monate später meldet sich Richards Exfrau Dorothy, die nach ihrer Scheidung unter den gleichen Symptomen gelitten hatte. Richard hatte versucht, sie mit Selen zu vergiften, sie hatte damals aber von einer Anzeige abgesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12