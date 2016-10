VOX 19:10 bis 20:15 Dokusoap Hot oder Schrott - Die Allestester Chef Cleaner' Mini Waschmaschine / "KRUNK" Mini Drifter / Otostick / Fliegender Wecker D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken "Chef Cleaner" Mini Waschmaschine: Mit der Mini Waschmaschine verspricht der Hersteller die perfekte Haushaltshilfe für den Singlehaushalt oder die Studentenbude mit eingeschränktem Platzangebot und kleinem Budget. Auch im Campingurlaub soll sie dafür sorgen, dass auch unterwegs die täglich anfallende Wäsche mal schnell selbst erledigt werden kann. Sie funktioniert wie eine herkömmliche Waschmaschine: mit Wäsche (ca. 3 kg) befüllen, Waschmittel dazugeben, temperiertes Wasser per Hand in die Trommel einfüllen und Gerät starten. "KRUNK" Mini Drifter: Der Mini Drifter verspricht mehr zu sein, als ein einfaches Dreirad. Denn dieses Gefährt soll ideal für alle Kinder sein, die Abenteuer und spektakuläre Drift-Action suchen. Der Mini-Drifter besteht aus einem 16 Zoll großen Vorderrad sowie zwei speziellen Hinterreifen, welche besonders breit und damit für Drifts geeignet sind. Die Allestester machen mit vollem Körpereinsatz den Action-Check und überprüfen, wie hoch der Spaß-Faktor bei diesem Fahrzeug wirklich ist. Otostick: Der Otostick ist eine kostengünstige Lösung für die Korrektur von abstehenden Ohren ohne aufwendige und schmerzhafte Operation - so verspricht es der Hersteller. Transparente Silikonprothesen werden an Kopf und Ohren befestigt und legen die Ohren an den Seiten des Kopfes an. Dabei sollen die Prothesen unsichtbar sein. Fliegender Wecker: Der Fliegende Wecker soll dafür sorgen, dass die Snooze-Taste morgens nicht mehr endlos weitergestellt werden kann. Diesen speziellen Wecker abzustellen, ist nämlich mit enormen Aufwand verbunden. Sobald er klingelt, hebt ein Propeller vom Wecker ab und fliegt durch das Schlafzimmer. Der Klingelton lässt sich erst dann abstellen, wenn man den fliegenden Aufsatz wiedergefunden hat. Daher muss man garantiert das Bett verlassen und ist hellwach - verspricht jedenfalls der Hersteller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Detlef und Nicole Steves Originaltitel: Hot oder Schrott - Die Allestester