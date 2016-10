VOX 13:40 bis 14:25 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Undercover USA 2003 Stereo 16:9 Live TV Merken Zwei schwarze Undercover-Cops, die eine Waffenschieberbande überführen wollen, werden zusammen mit den von ihnen überwachten Gangstern ermordet. Goren und Bishop gehen dem Fall nach und stoßen bei ihrer Spurensuche immer wieder auf merkwürdige Zeichnungen, wie sie Analphabeten manchmal als Gedächtnisstütze benutzen. Die Ermittler identifizieren die Opfer als zwei Mechaniker einer Autowerkstatt in Staten Island, in der nebenbei unechte Waffen hergestellt wurden. Als Goren und Bishop herausfinden, dass zum Team noch ein dritter Mann gehörte, wird klar, dass vermutlich er es war, der seine Kollegen und die Cops getötet hat. Doch wer ist dieser dritte Mann? Inzwischen hat ein weiteres Gemetzel stattgefunden: In einer Wohnung, in der Drogengelder gezählt werden, sind mehrere Angestellte erschossen worden. Die Mörder sind offenbar über die Feuerleiter entkommen, wobei sich einer von ihnen am Bein verletzt haben muss. Diesen findet man in der nahegelegenen U-Bahnstation: Es ist die junge Schwarze Tamara, die vor Kurzem einen Job als Geldzählerin angenommen hatte. Wenig später wird auch ihr Freund Jerome geschnappt. Er ist Analphabet und vermutlich der gesuchte dritte Mann aus dem ersten Überfall. Im Verhör sind Jerome und Tamara allerdings nicht gerade gesprächig. Erst als man Jerome klarmacht, dass Tamara ihn die ganze Zeit nur ausgenutzt hat, packt er endlich aus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Samantha Buck (Det. G. Lynn Bishop) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Rodney Hicks (Jerome Davis) Gerald Bunsen (Ed Levitt) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Elizabeth Benjamin Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12

