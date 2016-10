tagesschau24 22:25 bis 22:45 Magazin Bericht aus Berlin "Wir schaffen das" - jetzt in Afrika? / Soziale Ungleichheit - Mythos oder Realität? D 2016 Stereo 16:9 Merken Mit Themen rund um die Bundespolitik werden die Folgen und Konsequenzen politischer Entscheidungen für den Zuschauer herausgestellt: Welche Vorschläge hat die Regierung, welche die Opposition? Welche politischen Forderungen sind durchsetzbar, und was für Konsequenzen folgen daraus für die Bürger? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Baumann Gäste: Gäste: Tina Hassel (Chefredakteurin des ARD-Hauptstadtstudios), Dietmar Bartsch (Die Linke, Fraktionsvorsitzender) Originaltitel: Bericht aus Berlin