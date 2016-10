SWR 00:15 bis 00:40 Krimiserie Graf Yoster gibt sich die Ehre Rien ne va plus D, F 1968 SW Merken Graf Yoster trifft in der Stadt ein, in der angeblich der berüchtigte Spieler Morlawski die dortige Spielbank sprengen will. Auch der Spielbankdirektor Gravalla ist höchst beunruhigt, denn Morlawski hat schon manche Bank um hohe Summen erleichtert, indem er auf bestimmte Zahlen setzte, auf die auch stets in rätselhafter Weise die Kugel fiel. Bald weiß Yoster, in welcher Maske Morlawski diesmal auftritt und verhindert dessen ersten hohen Gewinn. Als dann ein Hilfscroupier ermordet wird, der Morlawski erpresst und Yoster von dessen Absichten informiert hat, kommt es zu einem zweiten großen Duell am Spieltisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lukas Ammann (Graf Yoster) Wolfgang Völz (Johann) Roger Tréville (Johann) José Luis de Vilallonga (Stefan Morlawski) Harald Maresch (Riccardo Coppa) Ernst Ronnecker (Josef Patschke) Thomas Reiner (Stefan Morlawski) Originaltitel: Graf Yoster gibt sich die Ehre Regie: Imo Moszkowicz Drehbuch: Rolf Becker, Alexandra Becker Kamera: Karl Steinberger Musik: Peter Fischer