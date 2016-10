SWR 01:55 bis 02:20 Krimiserie Der Nachtkurier meldet... Gefahr in der Lebkuchenbüchse Darsteller:Gig MalzacherDagmar HankErnst KonstantinWalter BachRosemarie FendelGert PotykaFranz SchafheitleinAlexis von Hagemeisteru. a. D 1964 SW Merken Einem gescheiterten ehemaligen Arzt wird aus seinem Wagen eine Büchse mit illegaler radioaktiver Substanz gestohlen. Da der Bestohlene seine Identität nicht preisgeben will, glaubt ihm die Polizei nicht. Da wendet er sich an den Nachtkurier und überzeugt Wieland von der schrecklichen Gefahr, die vielen Menschen drohen könnte. Der Nachtkurier warnt die Bevölkerung und in einer aufregenden Jagd verfolgt Wieland den Weg der Lebkuchenbüchse. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gunther Malzacher (Günther Wieland) Rosemarie Fendel (Irene Fuchs) Alexis von Hagemeister (Karl von Silbitz) Walter Bach (Ferdinand Graf) Gerd Potyka (Charly Renzmann) Eva Berthold (Erika Schneider) Ernst Konstantin (Chef Wendlberger) Originaltitel: Der Nachtkurier meldet ... Regie: Erich Neureuther Drehbuch: Theo von Alst Kamera: Hermann Gruber Musik: Bert Grund