SWR 18:05 bis 18:15 Reportage Hierzuland Die Bergstraße in Warmsroth D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Mit bis zu zwölf Prozent Steigung hat die Bergstraße in Warmsroth ihren Namen durchaus verdient, wenngleich der Anstieg in der Hunsrückgemeinde mit knapp 500 Einwohnern für geübte Marschierer keine wirklich schweißtreibende Angelegenheit ist. So liegt das Mühsal des Anstiegs eben im Auge des Betrachters. Je nach Kondition und Mentalität wird er die Bergstraße pfeifend und munteren Schrittes oder schnaufend und gramgebeugt bewältigen. Jeder Mensch nimmt die Anstiege und Hürden des Lebens anders. Jedenfalls eignet sich die Bergstraße wunderbar als Gleichnis: Das Leben als Berg mit verschiedenen Steilheitsgraden - wie schafft es der Mensch, halbwegs würdevoll seinen Lebensweg abzuschreiten, ohne dass ihm die Puste ausgeht? Darüber plaudern die Bewohner der Bergstraße in "Hierzuland". Im unteren, alten Teil der geschwungenen Straße, wo die aufwendig renovierten Höfe stehen, aber auch im oberen Teil mit den pragmatischen, properen Neubauhäusern: Sind die Lebenswege der Bewohner dort ebenfalls etwas weniger mühsam? Egal wie geschickt man darin ist, die Bergstraße des Lebens zu erklimmen, wie es ausgeht, ist klar: Der Bürgermeister vom Warmsroth kommt dann im Dienstwagen daher. Denn er ist Beerdigungsunternehmer. Und doch: Ganz am oberen Ende der Bergstraße wartet ein spirituell tröstliches Ende. Kein hartes Finito, sondern ein geschmeidiger Wendehammer. Da denkt man doch gleich frohgemut an den Kreislauf des Lebens: Werden und Vergehen. So ist das eben, kein Grund für Trübsal. Das Leben als Berg, alles eine Sache der Perspektive. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hierzuland