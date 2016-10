SWR 14:00 bis 16:30 Show Deutsches Weinlesefest 2016 Festumzug live aus Neustadt an der Weinstraße D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Bereits seit mehr als 100 Jahren laufen die Zugteilnehmer bei Deutschlands größtem Winzerfestumzug durch die Straßen von Neustadt an der Weinstraße. Am zweiten Sonntag im Oktober werden weit über 150.000 Besucher erwartet. Dieser ist zweifellos der Höhepunkt des alljährlichen Weinlesefestes in Neustadt an der Weinstraße. Über 150 Zugnummern mit Festwagen, fröhlichen Musik- und Brauchtumsgruppen sowie Prunkwagen fahren durch die Straßen der Stadt. Auf solch spektakulären Wagen thronen unter anderen die frisch gekürte deutsche sowie die pfälzische Weinkönigin, sie stellen sich erstmals einem großen Publikum vor. Aber auch weitere "Hoheiten" haben ihren Platz im Festumzug. Ob Zwiebelkönigin oder Bacchusfiguren, ob Kellermeister oder Weinnasen - sie alle ziehen durch die heimliche Weinhauptstadt Deutschlands. Das SWR Fernsehen zeigt das Defilee live ab 14.00 Uhr. Es moderieren Kerstin Bachtler und Claudia Albrecht. Zugreporterin ist Annette Dany. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kerstin Bachtler, Claudia Albrecht Gäste: Gäste: Annette Dany Originaltitel: Deutsches Weinlesefest 2016

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 12:00 bis 15:00

Seit 132 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 12:03 bis 15:03

Seit 129 Min. Für immer Liebe

Drama

Sat.1 13:10 bis 15:15

Seit 62 Min. Plötzlich Onkel

Komödie

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 42 Min.