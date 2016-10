Motorvision.TV 18:05 bis 18:35 Motorsport NASCAR Whelen Euro Series 2016 - Adria USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das fünfte und vorletzte Rennwochenende der NASCAR Whelen Euro Series 2016 aus Adria in einer kommentierten Zusammenfassung. Rund 70 Kilometer von Venedig entfernt fahren die Piloten beim Semi-Final erstmals auf dem 2,702 Kilometer langen Adria International Speedway, nachdem in den vergangenen Jahren das Autodromo dell'Umbria der Austragungsort des Italien-Rennens der europäischen NASCAR Division war. Weitere Besonderheit in der vorletzten Runde: Die Fahrer kämpfen dieses Mal um doppelte Punkte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Whelen Euro Series