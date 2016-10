Motorvision.TV 15:50 bis 16:45 Motorsport IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2016 Lone Star Le Mans USA 2016 Stereo 16:9 Merken Der Countdown in der WeatherTech SportsCar Championship läuft: Auf dem Circuit of the Americas in der texanischen Hauptstadt Texas findet mit dem Lone Star Le Mans das vorletzte Rennen der Saison 2016 statt. Alle vier Klassen liefern sich auf der 3,4 Meilen langen und von 20 Kurven geprägten Strecke ein Rennen über 2 Stunden und 40 Minuten. Ausgetragen wird das Rennen übrigens im Rahmen eines großen Langstrecken-Wochenendes, an dem auch die FIA WEC in Austin gastiert. MOTORVISION TV zeigt die Highlights vom elften Saisonrennen in der Zusammenfassung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: IMSA WeatherTech SportsCar Championship