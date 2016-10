Motorvision.TV 11:55 bis 12:25 Magazin Super Cars Maserati Maserati D 2010 Stereo 16:9 Merken Bora, Merak, Khamsin oder Ghibli - berühmte Namen, die eingefleischten Maserati-Fans wie Musik in den Ohren klingen. Besonders Modelle aus den 60er und 70er Jahren stehen hoch im Kurs. Was ist so besonders an den Autos mit dem Dreizack? Ursprung allen Erfolgs war die Rennleidenschaft der Gebrüder Maserati. Seit der Firmengründung 1914 fahren Alfieri und Ernesto Maserati mit einem selbst gebauten Rennwagen Siege ein. Die frühen Rennboliden, wie der 400 PS starke 450S, verlangen dem Fahrer alles ab. Renngrößen wie Stirling Moss, Tazio Nuvolari oder Alberto Ascari machen die Marke aus Modena zum Gegner Nummer Eins für Ferrari und Mercedes In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars