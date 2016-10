Motorvision.TV 06:00 bis 06:55 Reportage Report European Bike Week D 2010 Stereo 16:9 Merken Eine Woche Ausnahmezustand am Faaker See in Kärnten und diese European Bike Week wird aufgrund des Topwetters in die Geschichte eingehen. Deshalb konnten wir tolle Ausflüge mit coolen Custombikes unternehmen, nach Slowenien, Italien und in die nähere Umgebung. Wir besuchten Fred Kodlin in Velden und gingen mit seiner Baggercrew auf Tour. Im Harleyvillage waren wir zu allen Tages- und Nachtzeiten unterwegs, genauso wie am Arneitzgelände. Auf dieser DVD haben wir fast nichts ausgelassen, alle Bikeshows, viele Bands waren genauso selbstverständlich wie das Highlight von Faak - die Parade. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Report