Krimi Tatort Zahltag D 2016 Stereo 16:9 Karambolage mitten in der City: Mit voller Absicht wurde Ralf Nowak umgefahren. Abgesehen haben es die beiden Täter im Geländewagen auf den Rucksack des Motorradfahrers. Doch der Rocker setzt sich zur Wehr. Es kommt zum Schusswechsel. Zwei Tote und eine Schwerverletzte lautet nur wenig später die traurige Bilanz am Tatort. Für die Kommissare Peter Faber, Martina Bönisch, Nora Dalay und Daniel Kossik deutet alles darauf hin, dass es sich hier um einen Konflikt in der kriminellen Rocker-Szene handelt. Der "Miners"-Präsident Thomas Vollmer wurde am gleichen Tag aus der U-Haft entlassen. Während er im Knast war, führte Luan Berisha die Truppe - und der hat nicht die Absicht, sich künftig wieder gehorsam unterzuordnen. Auch im Team der Dortmunder Mordkommission brodelt es. Daniel Kossik hat ein Disziplinarverfahren gegen seinen Chef Peter Faber ans Laufen gebracht. Doch der interne Ermittler Johannes Pröll stößt bei seinen Befragungen nur auf wenig Bereitschaft zur Kooperation. Schauspieler: Jörg Hartmann (Peter Faber) Anna Schudt (Martina Bönisch) Aylin Tezel (Nora Dalay) Stefan Konarske (Daniel Kossik) Sybille J. Schedwil (Greta Leitner) Oliver Masucci (Luan Berisha) Milan Peschel (Johannes Pröll) Originaltitel: Tatort Regie: Thomas Jauch Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Rodja Kükenthal Musik: Stephan Massimo