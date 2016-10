ONE 11:45 bis 12:15 Familienserie Lindenstraße Folge: 1174 Weiberpack D 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Jacks neues Domizil ist seit kurzem eine Garage im Hinterhof von Haus Nummer 3. Der Grund: Doktor Dressler hat seine jugendliche Mitbewohnerin wegen anhaltender Disziplinlosigkeit des Hauses verwiesen. Jack nimmt es gelassen und richtet sich häuslich ein. Momos großer Tag: Trotz aller Widrigkeiten hat er den Studienabschluss endlich geschafft. Gemeinsam mit seinen Freunden begießt er den Erfolg angemessen. Im Überschwang der Gefühle gesteht er Iffi, dass er sie immer noch liebt. Momo möchte, dass sie wieder ein Paar werden. Weil er wegen des Angriffs auf Julian vom Gericht vorgeladen wird, dreht Olaf durch. Aus einem Versteck holt er das Gewehr, mit dem er schon einmal einen Anschlag in der Lindenstraße geplant hatte. Jetzt bedroht er Ines mit der Waffe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amorn Surangkanjanajai (Gung Pham Kien) Birgitta Weizenegger (Ines Kling) Franz Rampelmann (Olaf Kling) Sabine Pfeifer (Kathy Müller) Thorsten Nindel (Franz-Joseph "Zorro" Pichelsteiner) Wookie Mayer (Hannelore Siekmann) Heinz Marecek (Bruno Skabowski) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Iain Dilthey Drehbuch: Marcus Seibert Kamera: Reinhard Gossmann, Achim Hübsch Musik: Jürgen Knieper