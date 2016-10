Sky Atlantic HD 04:15 bis 06:00 Filme The Late Shift - Spätvorstellung USA 1996 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Talkmasterlegende Johnny Carson (Rich Little) seinen Rücktritt bekanntgegeben hat, herrscht in der US-Fernsehlandschaft große Aufregung. Wer soll den Gastgeberstuhl der "Tonight Show" übernehmen? Zur Auswahl stehen zwei Kandidaten, David Letterman (John Michael Higgins) und Jay Leno (Daniel Roebuck). Als Leno Managerin Helen Kushnick (Kathy Bates) mit immer härteren Bandagen kämpft, begibt sich Letterman in die erfahrenen Hände des Superagenten Michael Ovitz (Treat Williams). - Golden-Globe-gekrönter, siebenfach Emmy-nomierter Blick hinter die Fernsehkulissen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kathy Bates (Helen Kushnick) John Michael Higgins (David Letterman) Daniel Roebuck (Jay Leno) Bob Balaban (Warren Littlefield) Treat Williams (Michael Ovitz) Ed Begley jr. (Rod Perth) Peter Jurasik (Howard Stringer) Originaltitel: The Late Shift Regie: Betty Thomas Drehbuch: Bill Carter, George Armitage Kamera: Mac Ahlberg Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 12