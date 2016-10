Sky Atlantic HD 20:00 bis 20:30 Serien Looking Looking for Gordon Freeman USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Halloween steht bevor und Patrick (Jonathan Groff) will unbedingt eine Party schmeißen. Kevin (Russell Tovey) erteilt ihm eine Absage und fügt hinzu, dass er vermutlich bald mit Jon nach Seattle ziehen wird. Zur Party erscheinen Doris und Malik als das Popduo Sonny und Cher, Dom (Murray Bartlett) ist als He-Man verkleidet und Patrick geht als Gordon Freeman - ein Videogame-Charakter, den aber leider niemand erkennt. - "Girls" meets "Entourage": lebensnahe Serie über die schwule Community von San Francisco. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Groff (Patrick Murray) Frankie J. Alvarez (Agustín) Murray Bartlett (Dom) Lauren Weedman (Doris) Raúl Castillo (Richie Ventura) Vanessa DiVittorio (MDG Video Game Designer) Patrick Engler (Bus rider) Originaltitel: Looking Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Michael Lannan Altersempfehlung: ab 12