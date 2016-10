Sky Atlantic HD 12:05 bis 12:55 Serien Die Sopranos Der Weihnachtsmann läßt grüßen USA 2001 Dolby 16:9 HDTV Merken Nach einem fiesen Traum über die Geister der Weihnacht landet Tony Soprano (James Gandolfini) wieder auf Dr. Melfis (Lorraine Bracco) Couch. Bacala muss derweil ins Weihnachtsmann-Kostüm schlüpfen, was er aber nur äußerst widerwillig tut. Tony und Furio haben eine ganz spezielle Überraschung für Igor, den Russen, der Janice zusammengeschlagen hatte. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Tony Sirico (Paulie "Walnuts" Gualtieri) Robert Iler (Anthony "A.J." Soprano, Jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: Jack Bender Drehbuch: David Chase, Robin Green, Mitchell Burgess Kamera: Alik Sakharov Altersempfehlung: ab 12