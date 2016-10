Sky Atlantic HD 06:00 bis 06:30 Comedyserie How to make it in America Big in Japan USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ben (Bryan Greenberg) und Cam (Victor Rasuk)stellen ihre "Crisp"-Jeans dem japanischen Modeeinkäufer Haraki vor - und kassieren herbe Kritik. Dafür interessier sich Haraki für Bens Vintage-T-Shirt. Die beiden Jungs versprechen prompt, eine Wagenladung davon zu liefern. Inzwischen macht sich Rene (Luis Guzmán) auf die Suche nach der Beute seines letzen Coups, bevor er ins Gefängnis musste. Doch das Versteck scheint geplündert. - Cool, witzig, szenig: Mark Wahlbergs ("Entourage") Serie um zwei junge Glückssucher und den American Dream. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bryan Greenberg (Ben Epstein) Victor Rasuk (Cam) Luis Guzmán (René Calderon) Lake Bell (Rachel Chapman) Martha Plimpton (Edie Weitz) Eddie Kaye Thomas (David 'Kappo' Kaplan) Shannyn Sossamon (Gingy Wu) Originaltitel: How to make it in America Regie: Joshua Marston Drehbuch: Donal Lardner Ward, Rob Weiss, Arty Nelson, Ian Edelman