Mayday - Alarm im Cockpit Manchester United CDN 2011

Die weltbekannte Fußballmannschaft Manchester United fliegt von Jugoslawien zurück in die Heimat. Nach einem Tankstop in München setzt die Maschine zum Start an. Just in dem Moment, an dem die Geschwindigkeit zum Abheben erreicht werden sollte, wird die Maschine langsamer, bleibt auf dem Boden und rast in ein nahegelegenes Haus samt Schuppen, in dem Kraftstoff verwahrt wird. 23 Menschen, darunter sieben Manchester-Spieler verlieren bei dem Unglück ihr Leben.