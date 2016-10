RTS Un 21:50 bis 22:40 Sonstiges Castle Une vieille connaissance USA 2015 Untertitel Merken Castle s'ennuie dans son cabinet, sans nouvelle affaire ni appel de Beckett, quand arrive le détective Ethan Slaughter, le policier brutal dont Castle se souvient bien. Slaughter a quitté la brigade anti-gang et a besoin d'aide pour résoudre une grosse affaire : une puce électronique révolutionnaire a été dérobée et Slaughter a un informateur pouvant l'aider. Une fois l'affaire terminée, Slaughter décide de se porter garant pour Mark et le remettre dans le droit chemin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Paul Holahan Drehbuch: Andrew W. Marlowe, Alexi Hawley Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12