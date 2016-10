ProSieben 02:05 bis 04:50 SciFi-Film Watchmen - Die Wächter USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sind alle Watchmen in Gefahr? Rorschach befürchtet eine Verschwörung, als ein ehemaliger Kamerad unter mysteriösen Umständen sein Leben verliert. Er macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Außerdem will er seine Mitstreiter auf die mögliche Gefahr aufmerksam machen, doch vergebens. Nur Nite Owl II nimmt ihn ernst In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Åkerman (Laurie Jupiter / Silk Spectre II) Billy Crudup (Jon Osterman / Dr. Manhattan) Matthew Goode (Adrian Veidt / Ozymandias) Jackie Earle Haley (Walter Kovacs / Rorschach) Jeffrey Dean Morgan (Edward Blake / Comedian) Patrick Wilson (Dan Dreiberg / Nite Owl II) Carla Gugino (Sally Jupiter / Silk Spectre) Originaltitel: Watchmen Regie: Zack Snyder Drehbuch: David Hayter, Alex Tse Kamera: Larry Fong Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16