ProSieben 20:15 bis 22:30 Komödie Fack Ju Göhte D 2013 2016-10-10 08:20 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere Der erfolgreichste Film in den deutschen Kinos 2013. Frisch aus der Haft entlassen, möchte der Bankräuber Zeki die Beute holen, die neben einer Schule vergraben wurde. Dummerweise wurde in der Zwischenzeit eine Turnhalle auf die Stelle gebaut. Als Zeki für einen Aushilfslehrer gehalten wird, spielt er mit, um nachts heimlich nach dem Geld zu graben. Man weist ihm ausgerechnet die Problemklasse 10b zu. Doch Zeki weiß sich durchzusetzen… Die spritzige Komödie mit Elyas M'Barek und Karoline Herfurth lockte über sieben Millionen ins Kino. Schauspieler: Elyas M'barek (Zeki Müller) Karoline Herfurth (Lisi Schnabelstedt) Katja Riemann (Direktorin Gudrun) Jana Pallaske (Charlie) Alwara Höfels (Caro) Jella Haase (Chantal) Max von der Groeben (Daniel / Danger) Originaltitel: Fack ju Göhte Regie: Bora Dagtekin Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Christof Wahl Musik: Michael Beckmann Altersempfehlung: ab 12