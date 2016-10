ProSieben 09:15 bis 10:25 Magazin Galileo Spezial: Secret Places: Das Geheimnis um die verpixelten Orte D 2016 16:9 HDTV Merken Ob Chinesische Mauer oder Area 51 - mit den Karten-Funktionen auf dem Computer, dem Laptop oder dem Smartphone kann man virtuell zu den entlegensten Plätzen der Welt reisen. Doch einige Orte sind offenbar nicht für jedes Auge bestimmt: Sie werden durch Pixel oder Farbflächen verdeckt. Was steckt dahinter? "Galileo Spezial" lüftet das Geheimnis um die verpixelten Orte. Die Reise führt unter anderem zu einem NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen, wo "Galileo" zum Passagier eines Aufklärungsflugs wird und erstmalig eine zivile Drohne über den Stützpunkt fliegen lassen darf. Doch nicht nur militärische Einrichtungen werden verpixelt: Was passiert zum Beispiel in dem mysteriösen Forschungszentrum in Alaska? Ob Chinesische Mauer oder Area 51 - mit den Karten-Funktionen auf dem Computer, dem Laptop oder dem Smartphone kann man virtuell zu den entlegensten Plätzen der Welt reisen. Doch einige Orte sind offenbar nicht für jedes Auge bestimmt: Sie werden durch Pixel oder Farbflächen verdeckt. Was steckt dahinter? "Galileo Spezial" lüftet das Geheimnis um die verpixelten Orte. Die Reise führt unter anderem zu einem NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Galileo Spezial