Dr. Hannah Voskort diagnostiziert einen Schuss in die Brust als Todesursache für den jungen Mann, der auf eine Baustelle gefunden wurde. Das Opfer war kein unbeschriebenes Blatt: Der 20-jährige David Rahn wurde erst am Tag seines Todes aus dem Gefängnis entlassen. Ein kriminaltechnischer Befund bringt neue Erkenntnisse: Die Kugel, die David Rahn tötete, stammt aus der gleichen Waffe, die bei dem Raubüberfall auf einen Kiosk benutzt wurde. Für die Polizei rückt der damalige Komplize Davids in den Mittelpunkt der Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen