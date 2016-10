Sky Krimi 17:45 bis 18:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 39 Schwarze Ikonen D 2005 Stereo Merken Der Sägewerksbesitzer Ludwig Kerscher wird in seinem Betrieb tot aufgefunden. Hat Exmitarbeiter Volker Prechtl etwas mit dem Mord zu tun? Ein Mordmotiv hatte aber auch die Antiquitätenhändlerin Patrizia Schott, mit der der Tote zwielichtige Geschäfte abwickelte. Neben ihrem Fall plagen die Ermittler noch andere Sorgen. Zwei Handwerker richten auf Korbinians Hof totales Chaos an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Karin Thaler (Marie Hofer) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Thomas Kronthaler Drehbuch: Reinhard Donga Kamera: Michael Sigloch Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12