Sky Krimi 05:25 bis 06:10 Krimiserie Verbrechen Folge: 6 Notwehr D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die beiden Hooligans Beck und Lenzberger pöbeln auf einem Berliner Bahnhof einen Mann an, der nicht reagiert. Lenzberger reißt seinen Baseballschläger hoch, aber bevor er zuschlagen kann, trifft ihn der Fremde tödlich. Anschließend setzt er sich wieder auf die Bank und wartet auf seine Festnahme. Kurze Zeit später gibt es einen weiteren Mord in Wilmersdorf. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josef Bierbichler (Leonhardt) Antonio Wannek (Beck) Pit Bukowski (Lenzenberger) Tomas Arana (Unbekannter Mann) Gustav Peter Wöhler (Ermittlungsrichter Lambrecht) Thomas Tieme (Dr. Lorenz) Kai-Michael Müller (Patrik Sessler) Originaltitel: Verbrechen nach Ferdinand von Schirach Regie: Jobst Christian Oetzmann Drehbuch: Jobst Christian Oetzmann Kamera: Hanno Lentz Musik: Solo Avital Altersempfehlung: ab 16