RBB 20:15 bis 21:00 Show Gefragt - Gejagt D 2016 HDTV Vier Kandidaten müssen in Einzelrunden eine Minute lang Fragen gegen die Uhr beantworten. Pro richtiger Antwort wird ihnen Geld gutgeschrieben. In Einzelduellen gegen den "Jäger" müssen sie dann ihr Geld verteidigen. Werden sie dabei von ihm eingeholt, scheiden sie aus. Wenn die Kandidaten aber gegen den Jäger gewinnen, retten sie sich und ihr Geld ins Finale. Keine leichte Aufgabe, denn die Jäger sind ausgewiesene Quizprofis aus der deutschen Quiz-Nationalmannschaft: Sebastian Jacoby (Quizgott) Sebastian Klussmann (Der Besserwisser), Klaus Otto Nagorsnik (Der Bibliothekar) und Holger Waldenberger (Der Gigant) machen es im Wechsel den Kandidaten nicht leicht. Heute spielen vier Prominente gegen den Jäger. Min-Kai Phan-Thi (Moderatorin), Gregor Meyle (Musiker), Arne Friedrich (Fußballtrainer), Maren Kroymann (Schauspielerin). Moderation: Alexander Bommes Gäste: Gäste: Minh-Khai Phan-Thi (Moderatorin), Gregor Meyle (Musiker), Arne Friedrich (Fußballtrainer), Maren Kroymann (Schauspielerin) Originaltitel: Gefragt - Gejagt