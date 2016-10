RBB 18:00 bis 18:30 Ratgeber rbb Gartenzeit spezial Wo Blütenträume wachsen D 2016 2016-10-09 04:15 Live TV Merken Wo Blütenträume wachsen Es ist das größte Gartenreich Hollands: De Tuinen van Appeltern - die Schaugärten von Appeltern. Ein Paradies, in dem im Frühling Blütenträume wachsen. Hier dreht sich alles um Blumenzwiebeln. Jedes Jahr blühen hier Millionen von Frühblühern. rbb Gartenzeit spezial Große Felder roter und gelber Tulpen mischen sich mit dem Blau und Weiß der Hyazinthen. Sie gehören zu den Exportschlagern der Niederlande. Erfahrung und Pflege, das ist das A und O des Erfolgs in diesem Eldorado der Blumen-und Naturfreunde. Die Reportage begleitet u.a. zwei Auszubildende - Sören und Marco, der eine aus Berlin, der andere aus Brandenburg, die hier die Praxis der Gartenpflege auf die holländische Art lernen und die möglichst viel davon mit in ihre Heimat nehmen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ulrike Finck Originaltitel: rbb Gartenzeit spezial Regie: Horst Mager