RBB 15:35 bis 17:00 Komödie Eine Robbe und das große Glück D 2007 2016-10-10 10:40 HDTV Hochstimmung in dem kleinen Dorf am Meer. Der alte Tierarzt Doc Hansen heiratet Stina nach über 40 Jahren. Dem "jungen Paar" ist dabei etwas mulmig zumute. Ob das gut geht? Ähnlich geht es auch dem weiteren Liebespaar: Der Tierarzt Thomas zieht mit seinen beiden Kindern Nele und Moritz aus der Stadt zu seiner großen Liebe, der Fischerin Anne. Anne erwartet ihre neue "Familie" mit einer Mischung aus Freude und Unsicherheit, ist sie es doch seit Jahren gewohnt, allein zu leben. Tatsächlich fühlt sich die junge Frau von dem Trubel und der plötzlichen Unordnung in ihrem kleinen, idyllischen Haus etwas überfordert, und auch Thomas, der Doc Hansens Tierarztpraxis übernimmt, reagiert frustriert auf die skeptischen Blicke der Landleute. Zudem beobachten die anderen Fischer Annes neues Glück sehr aufmerksam. Sie sind überzeugt, dass sie ihren Beruf schon bald wird aufgeben müssen, um sich ganz ihrer neuen Familie zu widmen, und spekulieren bereits auf ihr Boot und ihre Lieferverträge. Doch obwohl auch Thomas sie lieber zu Hause sehen würde, denkt Anne gar nicht daran, ihren geliebten Beruf an den Nagel zu hängen. Als Thomas dann aber eine Urlaubsvertretung in Hannover übernehmen muss, ist Anne plötzlich allein: mit den Kindern, ihrer Robbe William, ihren beruflichen Verpflichtungen und einem Fischerboot, das eine ebenso aufwändige wie kostspielige Reparatur nötig hat. Die Probleme scheinen Anne über den Kopf zu wachsen. Zweifel werden in ihr wach: Ging am Ende nicht doch alles ein bisschen zu schnell mit Thomas' Einzug? Ausgerechnet in dieser Situation taucht dann auch noch Annes Ex-Freund Robert auf. Einst war er Annes große Liebe, bis er ihr fast das Herz brach. Trotz der Warnungen ihres besten Freundes Piet stellt Roberts plötzliches Auftauchen Annes Liebe zu Thomas auf eine harte Probe. Als Thomas die beiden bei seiner Rückkehr dann auch noch in einer vermeintlich eindeutigen Situation überrascht, scheint Annes und Thomas' gemeinsames Glück zu Ende zu sein, noch bevor es richtig begonnen hat. Schauspieler: Gesine Cukrowski (Anne Petersen) Oliver Mommsen (Thomas Krugmann) Marlies Engel (Stina Hansen) Rolf Becker (Dr. Doc Knut Hansen) Deborah Kaufmann (Sabine Berg) Henning Baum (Piet Jensen) Anja Stührk (Nele Krugmann) Originaltitel: Eine Robbe und das große Glück Regie: Imogen Kimmel Drehbuch: Michael Helfrich, Christine Kabisch, Imogen Kimmel Kamera: Carl Finkbeiner Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming Altersempfehlung: ab 6