Welpenalarm im Forsthaus Fünfteiliger Film von Ute Gebhardt D 2013 Försterin Grit ist nervös. Wird ihre Jungdackelhündin Eske die Prüfung im Saugatter bestehen? Beim Training war sie nicht schlecht, aber wegen der vielen Welpen ist so viel los und niemand hatte richtig Zeit für Eske. Die sucht und sucht und findet die Schweine lange nicht, denn die schlummern friedlich in einer Suhle. Es wird knapp für Eske. Die Prüfer schweigen grimmig. Grit kann sich nicht lange mit Eskes mäßigem Erfolg aufhalten, denn zu Hause wartet jede Menge Arbeit auf sie. Der Borkenkäfer wütet, das Hochwasser hat Waldwege weggespült und vor allem sind da noch die sechs Dackelwelpen, die jetzt ihr Zuhause verlassen werden. Bei der Wurfabnahme vom Teckelclub gibt es ein fürchterliches Quieken, denn es werden ein paar Blutstropfen von jedem für die DNA-Probe verlangt. Dann wird es stiller auf dem Hof. Ein Welpe nach dem anderen wird abgeholt. Pauline und ihr Vater sind da, um Lotte nach Hause zu bringen. Wie werden der alte Dackel Fritz und die Bracke Frieda das Hundekind aufnehmen? In Herschdorf wird Sommersonnenwende gefeiert. Grit ist ganz still geworden. Sie hat den letzten Dackelwelpen im Arm. Eigentlich weiß sie, dass drei Hunde genug für den Forsthof sind. Wird sie den letzten Welpen hergeben oder entscheidet sie sich doch für einen vierten Hund? Originaltitel: Welpenalarm im Forsthaus Regie: Ute Gebhardt