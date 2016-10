Sky Nostalgie 01:10 bis 02:35 Kriegsfilm Feuertaufe Invasion USA 1952 SW 20 40 60 80 100 Merken In Oklahoma sind die Thunderbirds stationiert, eine Einheit der Nationalgarde. 1940 werden die jungen Männer zur Unterstützung der Armee nach Europa geschickt. Die Schulfreunde Gil (John Derek) und Tom (John Drew Barrymore) erleben den Krieg in Sizilien, Süditalien und Südfrankreich. - Aufwühlender, authentischer Kriegsfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Derek (Gil Hackett) John Barrymore, Jr. (Pvt. Tom McCreery) Mona Freeman (Lieutenant Ellen Henderson) Gene Evans (Mike Braggart) Eileen Christy (Mary Caldwell) Ward Bond (Sergeant Logan) Barton MacLane (Sgt. Durkee) Originaltitel: Thunderbirds Regie: John H. Auer Drehbuch: Mary C. McCall, Jr. Kamera: Reggie Lanning Musik: Victor Young Altersempfehlung: ab 16