MGM 04:45 bis 06:35 Tragikomödie Popi - Leben um jeden Preis USA 1969 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Puertoricaner Abraham Rodriguez (Alan Arkin) lebt mit seinen beiden Söhnen in den Slums von New York. Er kann sich und seine Familie kaum über Wasser halten. Da kommt ihm eine Idee: Er lässt die Jungen als Kubaflüchtlinge aus dem Meer fischen, damit sie in den Genuss von Flüchtlingshilfe kommen. - Wehmütige Tragikomödie über soziale Missstände in den USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Arkin (Abraham) Rita Moreno (Lupe) Ruben Figueroa (Luis) Miguel Alejandro (Junior) Arny Freeman (Diaz) Joan Tompkins (Frl. Musto) Anthony Holland (Pickett) Originaltitel: Popi Regie: Arthur Hiller Drehbuch: Tina Pine, Lester Pine Kamera: Andrew Laszlo Musik: Dominic Frontière Altersempfehlung: ab 16

