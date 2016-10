MGM 01:25 bis 03:10 Western Die Rache der glorreichen Sieben USA 1969 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der mexikanische Revolutionär Quintero (Fernando Rey) wird während einer Versammlung festgenommen und verschleppt. Zu seiner Befreiung wird der legendäre Revolverschütze Chris (George Kennedy) angeheuert. Der sammelt seine alten Gefährten um sich. - Dritter Ritt der sattelfesten Helden. Nach Yul Brynner führt diesmal Oscar-Preisträger George Kennedy ("Der Unbeugsame") die weltberühmte Truppe an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Kennedy (Chris) James Whitmore (Levi Morgan) Reni Santoni (Max) Bernie Casey (Cassie) Fernando Rey (Quintero) Monte Markham (Keno) Joe Don Baker (Slater) Originaltitel: Guns of the Magnificent Seven Regie: Paul Wendkos Drehbuch: Herman Hoffman Kamera: Antonio Macasoli Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 12