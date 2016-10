Schuldeneintreiber Chili (John Travolta) ist nicht einmal bei seinen Gangsterkumpels beliebt. Als er einem Filmproduzenten auf die Füße treten soll, nützt er die Gelegenheit und wechselt in die Filmbranche: Chili verbündet sich mit dem Produzenten und gerät so bald in ein Netz von Traumtänzerei, Intrigen und skrupellosen Rivalitäten - das dem der Gangsterbranche in nahezu nichts nachsteht. - Skurrile Gaunerkomödie mit einem John Travolta in Topform. In Google-Kalender eintragen